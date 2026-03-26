Neue Show bei RTL: Ralf Schmitz moderiert Schätz-Quiz

Rollentausch im Finale

Am Ende jeder Sendung wechselt der beste Schätzer aus dem Publikum auf den Einzelplatz und tritt selbst gegen die Masse an. Aus dem Zuschauer wird damit der Herausforderer – ein Mechanismus, der laut RTL das Format von einer klassischen Gameshow unterscheiden soll. Bereits im vergangenen Herbst hatte «DWDL» berichtet, dass RTL sich die Rechte an der Adaption des BBC–Formats «Wisdom of the Crowd» gesichert hatte.