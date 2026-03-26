Neue Show bei RTL: Ralf Schmitz moderiert Schätz-Quiz

Ralf Schmitz (51) moderiert bei RTL eine neue Gameshow: «Die Weisheit der Vielen – Die Show des skurrilen Wissens» startet am 27. April 2026 um 20:15 Uhr, wie «RTL.de» mitteilt. Zwei weitere Ausgaben folgen am 4. und 11. Mai, jeweils zur gleichen Zeit. Das Konzept setzt nicht auf klassisches Faktenwissen.
Ein einzelner Kandidat tritt in der Sendung gegen das Studiopublikum an – 200 Menschen, die gemeinsam schätzen und tippen. Gefragt sind laut RTL Bauchgefühl, Entscheidungsfreude und schnelle Reaktionen. Schmitz prägt nach Senderangaben mit Spontaneität und Improvisationslust den Ton der Sendung.
Die Fragen, mit denen Kandidaten und Publikum konfrontiert werden, sind bewusst alltagsnah und ungewöhnlich zugleich: Wie viele Klopapierrollen verbrauchen die Deutschen pro Kopf im Jahr? Oder: Wie lange tragen sie täglich eine Jogginghose? Präzises Wissen hilft dabei wenig, ein gutes Gespür für Durchschnittswerte ist dagegen gefragt.
Schafft es ein Kandidat, bei einer Schätzfrage näher an der richtigen Antwort zu liegen als die Mehrheit des Publikums, gewinnt er 10.000 Euro. Vier Versuche hat er dafür. Gelingt ihm das nicht, wächst der sogenannte Jackpot der Vielen – der im grossen Finale erneut eine Rolle spielt.
Rollentausch im Finale
Am Ende jeder Sendung wechselt der beste Schätzer aus dem Publikum auf den Einzelplatz und tritt selbst gegen die Masse an. Aus dem Zuschauer wird damit der Herausforderer – ein Mechanismus, der laut RTL das Format von einer klassischen Gameshow unterscheiden soll. Bereits im vergangenen Herbst hatte «DWDL» berichtet, dass RTL sich die Rechte an der Adaption des BBC–Formats «Wisdom of the Crowd» gesichert hatte.
Schmitz äusserte sich in der Ankündigung des Senders enthusiastisch: «Die Weisheit der Vielen ist die perfekte Show für alle Schätz–Kekse. Denn meine Kandidaten müssen nur besser schätzen als die Vielen. Und das macht diese Show zum spannendsten Besser–Schätz–Quiz aller Zeiten. Also angucken – das würde ich sehr zu schätzen wissen!»
Ralf Schmitz ist Komiker, Moderator und Schauspieler. TV–Zuschauern wurde er durch Sendungen wie «Schillerstrasse» oder «Die Dreisten Drei» bekannt. Zudem übernahm er Rollen in Filmen wie «7 Zwerge – Männer allein im Wald» und war bereits mehrmals in der Show «LOL: Last One Laughing» zu sehen. Moderationserfahrung bringt er ebenso mit: Schmitz moderierte die Kuppelshows «Take Me Out» und «Rate my Date».