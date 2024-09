Neue Show mit Stefan Raab: RTL gewährt erste Einblicke

In der 90 Minuten langen Show treten Gäste gegen Raab an und versuchen, eine Million Euro zu gewinnen. Er selbst moderiere, stelle die Quiz–Fragen und trete aber auch in Duellen gegen die Herausforderer an. Wechselnde Gast–Moderatoren betreuen einzelne Spielrunden. Am Mittwoch (und in den zwei folgenden Ausgaben) wird sein ehemaliger Show–Praktikant Elton (53) in dieser Rolle zu sehen sein. Und wie können die Kandidaten die Million absahnen? Laut Raab eigentlich ganz einfach: «Die Kandidaten müssen alles richtig machen. Alle Spiele, alle Fragen.»