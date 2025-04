Neue Single «What Was That»: Der Lorde-Sommer beginnt

Auf dem Remix spricht Lorde schliesslich selbst mit, mit einer Strophe, in der sie ihr Verhalten mit ihren eigenen Unsicherheiten erklärt und ihrer Kollegin ihre Verehrung versichert. «Ich war im Selbsthass gefangen / Und dein Leben sah so grossartig aus / Ich habe keine Sekunde daran gedacht / Dass meine Stimme in deinem Kopf sein könnte», singt sie unter anderem. Eine Strophe, so roh und ehrlich wie eine Sprachnachricht. Anstatt des von vielen anvisierten «Zickenkriegs» begann dadurch eine neue Schwesternschaft, die den zahlreichen weiblichen Fans der Künstlerinnen auch zeigte, wie Frauen gegeneinander ausgespielt werden und wie sie dem begegnen können: indem sie keine Angst davor haben, sich verletzlich zu machen.