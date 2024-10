Neue Staffel «Big Brother» startet im Frühjahr 2025

«Big Brother» nur auf Joyn

Anders als das Promi–Pendant wird «Big Brother» auch 2025 wieder nur online bei Joyn zu sehen sein. «‹Big Brother› war ein starker Treiber für unsere Plattform, die Viewtime des 24–Stunden–Livestreams steigerte sich kontinuierlich und lag am Ende im Durchschnitt bei 4,4 Stunden, genau gesagt bei 266 Minuten je User pro Tag», begründet Joyn–Programmchef Thomas Münzer diese Entscheidung. Auch 2025 werde es einen Livestream geben, in dem man die Bewohnerinnen und Bewohner 24 Stunden am Tag live verfolgen kann.