Neue Staffel «Joko & Klaas gegen ProSieben»: Diese Stars treten an

«Joko & Klaas gegen ProSieben» startet in die fünfte Runde. Ab dem 19. April 2022 treten Joko Winterscheidt (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) wieder gegen ihren Heimatsender an, um 15 Minuten Sendezeit zur Primetime zu gewinnen. Von 28 Ausgaben haben die Moderatoren bisher 15 verloren, wie ProSieben am Dienstag süffisant vorrechnet.