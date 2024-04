Neue Staffel startet: Diese Musiker sind bei «Sing meinen Song» dabei

Bei dem Tauschkonzert wird jedem Musiker ein eigener Abend gewidmet. Jeder der anderen Teilnehmer covert ein Lied des Künstlers und lässt es so in ganz anderen Tönen erklingen. Sechs neue Gesichter haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Hits ihrer Kollegen zu interpretieren. Zum ersten Mal gibt es in diesem Jahr aber auch einen Stargast, der nur an einem Abend auftaucht. Das sind die Teilnehmer der elften Staffel «Sing meinen Song»: