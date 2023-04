Neue «Star Trek»-Serie «Starfleet Academy» angekündigt

Der Streamingdienst Paramount+ hat eine neue «Star Trek»-Serie angekündigt. «Star Trek: Starfleet Academy» wird an der legendären Sternenflottenakademie in San Francisco spielen, an der Offiziere der Sternenflotte ausgebildet werden. Als Co-Showrunner bei dem neuen Serienprojekt, das 2024 in die Produktion startet, fungieren Alex Kurtzman (49) und Noga Landau. Zum Cast liegen gegenwärtig noch keine Informationen vor.