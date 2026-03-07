Neue Strecken: Drei Wege, auf die sich Wanderer freuen können

Auf der Suche nach Alternativen zum schnellen Sightseeing? Wie wäre es mit mehrtägigen Routen durch bezaubernde Regionen, die die Natur erlebbar machen? Das Jahr 2026 bringt rund um den Globus neue Wege, die genau das Richtige für einen ausgiebigen Wanderurlaub sein könnten.
Die längste Küstenwanderroute der Welt in England
Bereits seit dem Jahr 2009 in Planung, soll der King Charles III England Coast Path in diesem Jahr fertiggestellt werden. Mit rund 4.345 Kilometern wird er damit laut Angaben von National Trails zur längsten, verwalteten Küstenwanderroute der Welt.
Der Pfad führt entlang der gesamten englischen Küstenlinie. Ein Grossteil des Weges ist bereits geöffnet. Im Urlaub lässt sich allerdings nur ein Teil des England Coast Path erkunden, der zu Ehren der Krönung von König Charles III. (77) umbenannt wurde. Die Gesamtstrecke zu bewältigen, würde mehrere Monate in Anspruch nehmen.
Erst im Januar und Februar wurden neue Abschnitte der Öffentlichkeit zugänglich gemacht, etwa zwischen South Hayling und East Head im Süden der Insel.
Erster Fernwanderweg von Küste zu Küste in Südkorea
Südkoreas erste Wanderroute von Küste zu Küste, der Dongseo Trail, soll laut Medienberichten im Jahr 2026 weitgehend zugänglich sein. Der Name bedeutet laut der «Korea Times» übersetzt schlicht «Ost–West».
Einmal komplett abgeschlossen, soll der Pfad über eine Länge von 849 Kilometern Anmyeondo im Westen mit Uljin an der Ostküste verbinden. Der Wanderweg wird als südkoreanische Version des Jakobswegs beschrieben. Wenn fertiggestellt, soll der Pfad in insgesamt 55 Abschnitte unterteilt sein, von denen einige schon jetzt bewandert werden können. Voraussichtlich 90 Ortschaften werden Wandernden als «Basislager» dienen.
Rundweg bei Maribor in Slowenien
Fast schon einen Spaziergang im Gegensatz zu den beiden bereits genannten Wanderwegen bietet ein neuer Rundwanderweg im Nordosten Sloweniens. Der Pohorje–Kozjak Trail verbindet laut der zuständigen Tourismusagentur in 20 Etappen auf markierten Wanderwegen die beiden Gebiete rund um die Stadt Maribor. Auf fast 174 Kilometern durchqueren Wandernde alte Wälder, rasten an Berghütten oder lassen sich von Wasserfällen verzaubern. Die teils fordernde Wanderung, die laut der britischen BBC ab Sommer vollständig zugänglich sein soll, wird mit einer Gesamtzeit von etwa 59 Stunden veranschlagt.