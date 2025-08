Neue Studie zeigt: So werden Menschen mit Adipositas diskriminiert

Professor Dr. Lars Selig vom Uniklinikum Leipzig stellt beim Kongress des Verbands der Diätassistenten fest: «Es gibt sehr gute Daten, die zeigen, dass Menschen mit Adipositas in Arztpraxen den kürzesten Aufenthalt im Sprechzimmer haben.» Häufig würden sämtliche Beschwerden pauschal auf das Gewicht zurückgeführt, ohne andere Ursachen in Betracht zu ziehen, so Selig: «Wir müssen uns alle selbst an die Nase packen. Auch wir stigmatisieren.»