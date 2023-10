Neue «Suits»-Serie in der Mache - mit Herzogin Meghan?

Vielmehr, so heisst es zumindest vonseiten «Deadline», werde das noch namenlose Projekt lediglich im «Suits»–Universum spielen. Als Vergleich wird das umfangreiche «CSI»–Franchise herangezogen. Dieses umfasst mehrere Krimiserien, in denen unterschiedliche Figuren an unterschiedlichen Orten ermitteln, etwa Las Vegas, Miami oder New York. In letztgenannter Metropole trug sich auch «Suits» zu, als neuer Ort der Handlung sei nun angeblich Los Angeles im Gespräch.