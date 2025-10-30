Neue «The Witcher»-Staffel: Überzeugt die Serie ohne Henry Cavill?

Deswegen ist die neue Staffel von «The Witcher» sehenswert

Über den neuen «The Witcher»–Episoden schwebte schon seit nun einigen Jahren die Befürchtung der Fans, dass der bisherige Hauptdarsteller Henry Cavill nicht gleichwertig von Liam Hemsworth ersetzt werden kann. Ein Upgrade ist der neue Hexer auch nicht, doch schlägt er sich bei Weitem nicht so schlecht, wie es einige im Vorfeld befürchtet hatten.