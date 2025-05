Neue Tour der Toten Hosen angekündigt: Wird es der Bühnenabschied?

Zwei Shows in Düsseldorf

Alles geschicktes Marketing oder doch das Einläuten des Bühnenabschieds der legendären Punkband? 17 Konzerte stehen nun für den Sommer 2026 auf dem Tourplan. Los geht es am 8. Juni 2026 im luxemburgischen Esch an der Alzette. Für den 3. und 4. Juli sind Shows in Düsseldorf angesetzt, der Heimatstadt der Toten Hosen. Enden soll das Ganze am 12. September 2026 in Wien. Der Vorverkauf startet am 14. Mai 2025.