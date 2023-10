Neue Tour: In diesen deutschen Städten treten Rammstein 2024 auf

Nun steht fest, dass der erste Auftritt der Band im Rahmen der neuen Tour am 11. Mai 2024 in Prag stattfinden wird. Dann geht es nach Dresden, wo Rammstein am 15. und 16. Mai zu Gast sein werden. Anschliessend ziehen die Musiker unter anderem weiter nach Athen, Barcelona, Dublin oder Kopenhagen. Am 26. und 27. Juli wollen sie dann in Gelsenkirchen Halt machen. Insgesamt sind bisher 18 Konzerte der Europa–Stadion–Tour angekündigt. Der Vorverkauf beginnt am Mittwoch, dem 18. Oktober.