Neue Traumfrau bei «Sturm der Liebe»: So geht es am Fürstenhof weiter

Die neuen Rollen werden in den nächsten Tagen und Wochen eingeführt

Schick wird voraussichtlich am 7. November seinen Einstand feiern können. Er schlüpft in die Rolle des Philipp Brandes, ein «windiger Zeitgenosse», wie Schick selbst in seinem Statement verrät. Seine Rolle würde mit seinem Charme sowie seiner narzisstischen Art verzaubern, polarisieren und anecken. Kokol wird am 10. November zum «Sturm der Liebe»–Cast hinzustossen. «Die Nervosität, die ich am Anfang verspürte, ist schnell verflogen», berichtet die Newcomerin von den Dreharbeiten. Etwas versetzt, genauer gesagt am 23. November, wird dann auch Walde auftauchen. Er übernimmt die Rolle des Vincent, der sich als Tierarzt um das Wohl von Hunden, Katzen und Pferden im fiktiven Bichlheim kümmert.