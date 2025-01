Neue Version von «Mein Osten»: Herbert Grönemeyer singt mit Silbermond

In dem Song singt Stefanie Kloss unter anderem: Ich kenn′ dich, ich kenn′ dich gut. Mein Osten, mein Osten. Versteh' zum Teil auch deine Wut. Mein Osten, mein Osten. Aufgeben, nicht deine Art. Und nicht komplett im Arsch. Mein Osten.« Grönemeyer übernimmt unter anderem einen Part, in dem es heisst: »Risse gehen durch Familien. Und ein Riss geht auch durch mich. Denn ich weiss, mit Mittelfingern lösen wir dieses Problem hier nicht. Werden reden müssen, streiten, um Kompromisse ringen müssen und so weiter. Aber was nicht hilft, sind wir uns da einig? Ideen von 1933."