Neue Vorwürfe gegen Christian Horner: Bleibt Geri Halliwell bei ihm?

Wie «The Sun» berichtet, ist die Sängerin am Donnerstag (29. Februar) zu ihrem Mann nach Bahrain geflogen, wo am kommenden Wochenende der Saisonauftakt in der Formel 1 stattfindet. Horner hält sich seit Mittwoch im Rennstall in Bahrain auf. Laut Bericht soll Halliwell sich aber gerade in der Luft befunden haben, als die Chatnachrichten zwischen Horner und der Mitarbeiterin öffentlich geworden waren.