Neue Vorwürfe: Timothy Busfield soll eine 16-Jährige missbraucht haben

Der Vater des mutmasslichen Opfers, Colin Swift, meldete sich laut Gerichtsdokumenten am 13. Januar bei den Ermittlungsbehörden. Seine Tochter sei bei einem Vorsprechen an einem Theater in Sacramento von dem Schauspieler geküsst worden. Ausserdem habe er ihr in die Hose gegriffen und sie im Intimbereich berührt, so der Vorwurf. Das B Street Theatre hatte Busfield 1986 selbst gegründet, damals noch bekannt als Theatre for Children, Inc.