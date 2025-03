Neue Wendung im Rechtsstreit zwischen Blake Lively und Justin Baldoni

Demnach argumentieren Livelys Anwälte in einem am 20. März beim Bundesgericht in New York eingereichten Antrag, dass Baldonis Klagen gemäss Assembly Bill 933 abgewiesen werden sollten. Diese Änderung des kalifornischen Gesetzes aus dem Jahr 2023 gewehrt Personen, die Belästigung, Körperverletzung oder Diskriminierung gemeldet haben, rechtlichen Schutz und schützt sie vor Verleumdungsklagen, sofern sie nicht in böswilliger Absicht gehandelt haben.