Neuer Ärger für die Royals? Prinz Edwards Ex packt in Buch aus

Dass die 58–Jährige bei royalen Anekdoten nicht immer die grösste Zurückhaltung an den Tag legt, bewies sie bereits 2020. Bei ihrem Auftritt in der Reality–Show «I'm a Celebrity... Get Me Out of Here!» plauderte sie laut «Daily Mail» aus, in den Schlafzimmern des Buckingham–Palasts intim gewesen zu sein. Auch andere Geschichten aus ihrer Zeit am Hof hatte Henshall zum Besten gegeben: etwa wie sie bei einem sommerlichen Grillfest der Royals auf Balmoral überredet worden war, den Musical–Hit «I Dreamed A Dream» zu singen. Der Grund für ihren Mut? Der damalige Prinz Charles habe ihr vorher ein paar Martinis gemixt, gestand Henshall.