Neuer Billy-Kuckuck-Film: Das sagt die echte Gerichtsvollzieherin dazu

«Man sollte Menschen immer wie Menschen behandeln, egal welchen Beruf, sozialen Status oder sonst was sie haben», betont Giegler–Linden. Diese Einstellung half ihr, auch in schwierigen Situationen einen kühlen Kopf zu bewahren. «Wie man in den Wald ruft, so schallt es auch wieder heraus. Das heisst, je nachdem wie man mit den Menschen umgeht, hat man es etwas schwerer oder auch etwas leichter», erklärt sie. Eine Kommunikation auf Augenhöhe war ihr immer besonders wichtig – dabei half manchmal sogar ihr kölscher Dialekt, wie sie sagt.