Neuer «Bratz»-Film: Wird Kim Kardashian zur Schurkin?

Kim Kardashian und ihre Schauspielrollen

Für Kardashian wäre es ein weiterer Schritt auf ihrem Weg zur ernstzunehmenden Schauspielerin. Die 44–Jährige, die mit der Reality–Show «Keeping Up With the Kardashians» berühmt wurde und heute ein Millionen–Imperium mit ihrer Shapewear–Marke Skims führt, sammelte bereits Schauspielerfahrungen. In Ryan Murphys «American Horror Story» stand sie etwa neben Emma Roberts (34) vor der Kamera, lieh Figuren in zwei «Paw Patrol»–Filmen ihre Stimme und wird bald in der Netflix–Komödie «The Fifth Wheel» unter der Regie von Eva Longoria (50) zu sehen sein.