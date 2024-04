Neuer «Bridget Jones»-Film kommt: Deswegen laufen die Fans Sturm

«Bridget Jones: Mad About the Boy» wird inszeniert von Michael Morris («To Leslie», 50). Vorlagenautorin Fielding zeichnet auch für das Drehbuch zum Film verantwortlich. «Bridget Jones 4» soll in Deutschland einen Kinostart erhalten. In den USA wird der Film pünktlich zum Valentinstag 2025 auf dem Streamingdienst Peacock veröffentlicht, wie das Branchenmagazin «Deadline» meldet.