Neuer Bruce-Willis-Film «A Day To Die»: Wie geht es der Action-Ikone?

Eines vorweg: Der Action-Streifen «A Day To Die», der in Deutschland ab dem 23. Juni in einigen wenigen Kinos gezeigt werden soll, besitzt nur aus traurigem Anlass Relevanz. Es ist der erste Film mit Bruce Willis (67), der hierzulande erscheint, nachdem der Superstar aufgrund seines Aphasie-Leidens zum Ruhestand gezwungen wurde. Also jener Krankheit, die ihm zunehmend die Fähigkeit des Sprechens sowie Sprache zu verstehen geraubt hat.