Neuer Charts-Rekord aufgestellt: Apache 207 überrollt Wham!

An Weihnachten 1984 sicherte sich «Last Christmas» erstmals einen Platz in den Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment. Seither konnte sich das Lied 161 Mal platzieren. Apaches «Roller» hat den Weihnachtssong nun aber abgelöst und bringt es seit dem Sommer 2019 - mit Unterbrechungen - mittlerweile auf 162 Wochen in den Top 100. Damit ist das Lied der am häufigsten platzierte Song in der bisherigen Geschichte der Offiziellen Deutschen Charts.