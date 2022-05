Neuer «Doctor Who»: Ncuti Gatwa tritt Jodie Whittakers Nachfolge an

Ein neuer «Doctor Who» ist gefunden: Wie die BBC nun bekannt gegeben hat, tritt Schauspieler Ncuti Gatwa (29) die Nachfolge von Jodie Whittaker (39) in der beliebten Serie an. Damit ist der 29-Jährige bereits der 14. Darsteller, der die Rolle des berühmten Zeitreisenden übernimmt. Der schottische Schauspieler Gatwa, der in Ruanda geboren wurde, ist vor allem durch seine Rolle in der Netflix-Serie «Sex Education» bekannt.