Neuer Echo Dot: Das sind die Funktionen des Smart Speakers

Ganz sicher lässt sich der Echo Dot daneben als fünfte Generation identifizieren, wenn man sich für die Variante mit Uhr entscheidet. Zwar gab es auch bei der vierten Generation eine Ausführung mit LED-Ziffern, doch die Optik ist in der aktuellen Variante leicht verändert. Das in den Lautsprecher integrierte LED-Display zeigt nicht nur die Uhrzeit, sondern auch aktuelle Songtitel, das Wetter oder den Wecker an. Auf der Rückseite des Geräts entfällt der 3,5mm-Klinkenanschluss, der einzig verbleibende Anschluss ist für die Stromversorgung.