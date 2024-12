Neuer Einblick in Produktion: Details zur vierten «Bridgerton»-Staffel

Anthony Bridgerton fand in Kathani «Kate» Sharma seine grosse Liebe. In Staffel eins konnte Schwester Daphne (Phoebe Dynevor, 29) ihr Liebesglück mit dem Duke of Hastings finden, in der dritten Staffel ging dann Bruder Colin Bridgerton (Luke Newton, 31) auf Liebessuche. Obwohl sein älterer und sein jüngerer Bruder nun beide glücklich sind, will Benedict in Staffel vier weiterhin nicht sesshaft werden – bis er auf dem Maskenball seiner Mutter eine bezaubernde Dame in Silber trifft.