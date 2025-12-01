Neuer «Fall für Conti»: Désirée Nosbusch kämpft um Gerechtigkeit

Aus Gegnerinnen werden Verbündete

Malaya Stern Takeda (28) verkörpert zum dritten Mal Staatsanwältin Henry Mahn. Doch was diesen Film besonders macht: Erstmals stehen die beiden Frauen auf derselben Seite. Verteidigerin und Staatsanwältin, die sich sonst im Gerichtssaal gegenüberstehen, bündeln ihre Kräfte. Denn der Fall, der sie zusammenführt, hat es in sich.