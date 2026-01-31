Neuer «Fast & Furious»-Film: Starttermin für «Fast Forever» steht

«Niemand hat gesagt, dass der Weg einfach sein würde ... aber er gehört uns», schrieb der Hollywoodstar. «Ein Weg, der uns geprägt hat und zu unserem Vermächtnis geworden ist ... Und ein Vermächtnis ... währt ewig.» Die Wahl des Filmtitels «Fast Forever» scheint kein Zufall zu sein – er greift die Botschaft seines Instagram–Posts direkt auf und unterstreicht den Anspruch der Macher, mit diesem Teil ein bleibendes Zeichen zu setzen.