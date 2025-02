Neuer Film «Die Brautentführung»: Bastian Pastewka dreht für Amazon

Trickbetrüger mit Rollenwechsel

Pastewka gibt in einem Statement einen weiteren Einblick in seine Rolle als kleiner Trickbetrüger: «Um sein Gegenüber zu täuschen, arbeitet Fabian mit optischen Veränderungen, begibt sich also in Rollen.» Da er sich selbst immer wieder in seinem Beruf in alle möglichen Rollen begeben durfte, sei er hier «schon mal mitgegangen», sagt Pastewka. Zudem schwärmt der Schauspieler von dem Drehbuch, das «so herrlich überraschend, komisch und originell» sei, dass er unbedingt dabei sein wollte.