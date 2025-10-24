Neuer Film: Johnny Depp feiert Hollywood-Rückkehr

Hollywood–Rückkehr für Johnny Depp

«Ebenezer: A Christmas Carol» soll unterdessen Johnny Depps erster grosser Hollywood–Studiofilm seit «Waiting for the Barbarians» aus dem Jahr 2019 und «Phantastische Tierwesen: Grindelwalds Verbrechen» aus dem Jahr 2018 sein. Der Schauspieler wird demnächst auch neben Penélope Cruz (51) in dem Thriller «Day Drinker» zu sehen sein. Zuletzt spielte er in der französischen Filmbiografie «Jeanne du Barry» mit und führte Regie bei «Modi».