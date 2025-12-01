Neuer Frankfurt-«Tatort»: Auch der zweite Fall überzeugt im TV

Tagessieg für neues «Tatort»–Team

Nach dem starken Start hat sich der «Tatort: Licht» am gestrigen Sonntag sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der wichtigen Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen den Quoten–Tagessieg geschnappt. Fast 8,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – und damit ein Marktanteil von 32,5 Prozent – sahen sich laut Daten der AGF Videoforschung im Ersten den zweiten Frankfurt–Fall an. In der Zielgruppe waren es demnach nicht ganz 1,2 Millionen Menschen (23,2 Prozent), die eingeschaltet haben.