Neuer Frankfurt-«Tatort»: Auch der zweite Fall überzeugt im TV

Rund 8,8 Millionen Menschen schalteten am 5. Oktober den Auftakt für das neue «Tatort»–Team aus Frankfurt ein. Wenige Wochen später gab es nun am 30. November schon den zweiten Fall für Melika Foroutan (geb. 1976) und Edin Hasanović (33) als Maryam Azadi und Kollege Hamza Kulina zu sehen. Und erneut konnte das Duo in Sachen Quote überzeugen.
Tagessieg für neues «Tatort»–Team
Nach dem starken Start hat sich der «Tatort: Licht» am gestrigen Sonntag sowohl beim Gesamtpublikum als auch in der wichtigen Zielgruppe der 14– bis 49–Jährigen den Quoten–Tagessieg geschnappt. Fast 8,6 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer – und damit ein Marktanteil von 32,5 Prozent – sahen sich laut Daten der AGF Videoforschung im Ersten den zweiten Frankfurt–Fall an. In der Zielgruppe waren es demnach nicht ganz 1,2 Millionen Menschen (23,2 Prozent), die eingeschaltet haben.
In beiden Fällen landete die Tagesschau auf dem zweiten Rang mit 6,14 Millionen respektive 1,04 Millionen Zuschauenden. Beim Gesamtpublikum folgten abgeschlagen das ZDF mit dem heute journal und 3,75 Millionen sowie dem grossen «Terra X–Jahresrückblick 2025» und rund 3,2 Millionen Zuschauern. Auf Rang fünf landete noch einmal das Erste mit der Biathlon–Mixed–Staffel am Nachmittag und 3,14 Millionen.
In der klassischen Zielgruppe gingen die folgenden Plätze nach «Tatort» und Tagesschau an ProSieben mit Joko Winterscheidts (46) und Klaas Heufer–Umlaufs (42) «Duell um die Welt» (0,47 Millionen) sowie zweimal an RTL mit seiner NFL–Berichterstattung (0,44 Millionen und 0,39 Millionen).