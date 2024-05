Neuer «Herr der Ringe»-Film: Darum wird Gollum zum Star des Projekts

So wurde aus Sméagol Gollum

Der Hobbit Sméagol tötete einst seinen Begleiter, der beim Angeln den berühmten «Einen Ring» des dunklen Herrschers Sauron aus dem Wasser fischte. Der Ring trieb seinen neuen Besitzer in den folgenden Jahren in den Wahnsinn und in die Einsamkeit. Sméagol verwandelte sich in Gollum, verlor den Ring später an Bilbo Beutlin und rettete unfreiwillig am Ende die Welt, als er auf dem Schicksalsberg den Ring von Frodo Beutlins Finger abbiss, mit ihm in die Lava stürzte und sich und den Ring damit vernichtete.