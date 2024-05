Neuer «Herr der Ringe»-Film: Das ist zur «Jagd auf Gollum» bekannt

Hauptrolle und Regie liegen bei Andy Serkis

Andy Serkis wird gleich in einer Doppelfunktion für das Gelingen der neuen «Herr der Ringe»–Geschichte mit dem Arbeitstitel «The Hunt for Gollum» verantwortlich sein. Zum einen wird der Schauspieler wieder in seine ikonische Rolle als degenerierter Hobbit schlüpfen, zum anderen wird er bei dem Projekt Regie führen. Ausserdem bildet Serkis offenbar mit Jacksons Manager Ken Kamis und Jonathan Cavedish (65) von The Imaginarium ein weiteres Produzenten–Team.