Neuer Hund für die Royals: Prinzessin Kate bestätigt Familienzuwachs

So kam der neue Hund in die Familie des Thronfolgers

Spekulationen über ein neues Haustier der Thronfolgerfamilie kamen vergangenes Jahr auf. Orla hatte Welpen zur Welt gebracht. Prinz William und Prinzessin Kate bestätigten dies mit einem Foto, das im Juni 2025 anlässlich des Geburtstags des Prinzen von Wales veröffentlicht wurde. Auf dem Schnappschussfoto war William mit drei Welpen auf dem Schoss im Gras sitzend zu sehen. Damals wurde bereits spekuliert, dass William und Kate einen der Hunde behalten wollten.