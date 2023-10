Neuer James Bond gefunden? Deutliche Ansage der Produzentin

«Es gibt keine Bösewichte mehr» – «falsch!»

Broccoli, die die Filmreihe zusammen mit ihrem Halbbruder Michael G. Wilson (81) leitet, erklärte, dass es für den nächsten Teil wichtig sei, die Art und Weise darzustellen, wie sich die Welt verändert hat, seit Craig 2006 in die Rolle des James Bond schlüpfte. Aber das sei nichts Neues, denn 007 sei im Laufe der Jahrzehnte immer wieder neu erfunden und modernisiert worden, so die Produzentin. «Ich erinnere mich an ‹GoldenEye›, als alle sagten. ‹Der kalte Krieg ist vorbei, die Mauer ist gefallen, Bond ist tot, Bond wird nicht mehr gebraucht, die ganze Welt ist im Frieden, und es gibt keine Bösewichte mehr› – das war falsch», sagte sie.