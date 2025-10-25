Neuer Job als Immobilienmaklerin: Bettina Wulff zeigt erstes Objekt

Seit August ist Bettina Wulff auch offiziell zum dritten Mal geschieden. Die Ehe mit dem früheren Bundespräsidenten Christian Wulff verlief turbulent: 2008 heirateten die beiden zum ersten Mal, fünf Jahre später folgte die Scheidung. 2015 kam es zur Versöhnung, besiegelt durch eine kirchliche Trauung. Doch auch dieser Versuch scheiterte. Im März 2023 wagten sie einen dritten Anlauf mit einer erneuten standesamtlichen Hochzeit. «Auf Ihre Anfrage teile ich Ihnen gerne mit, dass Bettina Wulff und Bundespräsident a.D. Christian Wulff sich vor längerer Zeit endgültig getrennt haben», hiess es dann nur zwei Jahre später vom Büro des Politikers.