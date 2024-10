Neuer Job für Jürgen Klopp: Wird er jetzt zum Weltenbummler?

Aktuell sind die Red Bull Klubs in Salzburg (seit 2005 «FC Red Bull Salzburg» und seit 2012 «FC Liefering»), New York (seit 2006 «New York Red Bulls»), São Paulo (seit 2007 «Red Bull Brasil» und seit 2020 «Red Bull Bragantino») und Leipzig (seit 2009 «RB Leipzig»). Sollte Klopp seine Mentorenaufgabe an all diesen Trainer– und Management–Standorten ausüben, steht ihm in den kommenden Monaten bis Jahren ein wahrer Weltenbummler–Job bevor.