Neuer Job von Franca Lehfeldt: Mit diesem Promi arbeitet sie zusammen

TV–Moderatorin Franca Lehfeldt (34) hat sich selbstständig gemacht. Die 34–Jährige verrät, wer die erste Kundin in ihrer Agentur für Marketing und Kommunikation ist. Laut «Bunte» hat die Dressurreiterin und siebenfache Olympiasiegerin Isabell Werth (54) Lehfeldt als Beraterin engagiert. «Wir haben uns vor einigen Jahren über den Reitsport kennengelernt», erzählt Lehfeldt, die selbst seit vielen Jahren im Sattel sitzt, dem Magazin. Isabell Werth erklärte: «Als ich erfahren habe, dass Franca sich selbstständig machen möchte, gab ein Wort das andere.» Sie stelle die richtigen Fragen, so Werth zu «Bunte». «Sie hat den Mut zum Unternehmertum, liebt, was sie tut und besonders wichtig: Zwischen uns stimmt die Chemie.»