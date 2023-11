Neuer Kevin-Spacey-Thriller kommt im März in die Kinos

Bereits im Oktober 2022 wurde Spacey von einer New Yorker Jury für nicht schuldig befunden. An seinem 64. Geburtstag war er Ende Juli 2023 in London schliesslich in allen Punkten freigesprochen worden. Der Freispruch rehabilitiert den «House of Cards»–Darsteller zwar, doch mehrere Experten glauben, dass er seine Karriere in Hollywood trotzdem erstmal nicht wieder aufnehmen kann. Bessere Chancen habe er in Europa, wie «Page Six» schrieb. «Schauen Sie sich all diese Männer an, denen Sexualverbrechen vorgeworfen werden, von Woody Allen bis Roman Polanski, sie alle arbeiten in Europa», wird ein Insider zitiert.