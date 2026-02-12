Neuer Landkrimi «Steirerwahn»: Harald Krassnitzer als Geheimbund-Chef

Harald Krassnitzer bald auch im Kino

Mit «Steirerwahn» beweist sich Harald Krassnitzer einmal mehr als wandlungsfähiger Charakterdarsteller – weit entfernt vom beliebten Wiener Ermittler. Und die nächste ungewöhnliche Rolle steht bereits fest: Am 7. Mai 2026 ist der Österreicher im Kinofilm «Der verlorene Mann» zu sehen. In dem Spielfilmdebüt von Regisseur Welf Reinhart, der 2022 mit seinem Kurzfilm «Eigenheim» den Studenten–Oscar gewann, spielt Krassnitzer den demenzerkrankten Kurt. Die Figur kann sich nicht mehr daran erinnern, dass sie seit 20 Jahren geschieden ist – und steht eines Tages plötzlich vor der Tür von Ex–Frau Hanne (Dagmar Manzel) und ihres neuen Mannes Bernd (August Zirner).