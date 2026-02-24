Neuer Lebensstil: Daniela Katzenberger hat Freunde «aussortiert»

Neuer Bodybuilding–Wettkampf steht an

Für dieses Jahr hat sich Katzenberger – die aus gesundheitlichen Gründen zudem eine Brustverkleinerung vornehmen liess – ein neues sportliches Ziel gesetzt: Im Herbst will sie erneut bei einem Bodybuilding–Wettkampf antreten. Die Herausforderungen, die sie bei ihren bisherigen Wettbewerben meistern musste, zeigte sie nicht nur in ihrer VOX–Doku–Soap, sondern beschrieb sie auch in ihrem Buch «Katze goes Muskelkater – Pfoten hoch, raus aus dem Körbchen! Mein Krafttraining für dich».