Neuer Look: Joe Jonas präsentiert Schnurrbart auf dem roten Teppich

Wann kommt endlich sein Album?

Nach den stylischen Neuigkeiten warten die Fans nun auf musikalische. Anfang des Jahres kündigte Jonas die Veröffentlichung von «Music for People Who Believe in Love» an, seinem ersten Soloalbum seit 13 Jahren. Das Album war für den 18. Oktober geplant, wurde jedoch noch nicht veröffentlicht. «Dieses Album ist ein Fest der Dankbarkeit, Hoffnung und Liebe. Diese Lieder reflektieren mein Leben aus der Vogelperspektive und würdigen die vielen Segnungen um mich herum», erklärte Jonas in einer Pressemitteilung. Laut seiner offiziellen Website wird «Music for People Who Believe in Love» den Song «Work It Out» und 12 weitere neue Titel enthalten.