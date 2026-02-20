Neuer Look: Sophie Turner ist jetzt brünett

Blond, rot oder braun?

Der neue Look der 29–Jährigen dürfte nicht zufällig kommen. Derzeit steht Turner für die neue «Tomb Raider»–Serie vor der Kamera, in der sie die Kult–Figur Lara Croft verkörpert. Wenige Tage vor dem Festival war sie bereits mit dunklem Haar beim Dreh von actiongeladenen Kampfszenen in der englischen Grafschaft Surrey gesichtet worden. In der Rolle tritt Turner in die Fussstapfen von Angelina Jolie (50) und Alicia Vikander (37), die Lara Croft zuvor auf der Kinoleinwand verkörpert hatten.