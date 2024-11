Neuer «Mit Herz und Holly»-Film im TV: Das sind die besten Arztserien

Neue «Mit Herz und Holly»–Filme stehen an

«Mit Herz und Holly» (seit 2023, ZDF) – Landärztin Dr. Katrin Herz (Inka Friedrich, 59) betreibt eine Praxis in der malerischen Kaiser– und Hansestadt Tangermünde an der Elbe im nördlichen Sachsen–Anhalt. Als sie dringend eine Vertretung sucht, schneit die Berliner Kollegin Dr. Holly Sass (Karoline Teska, 36, «Allein unter»–Reihe) herein – und bleibt. Doch eigentlich ist Sass auf der Suche nach ihren familiären Wurzeln vor Ort.