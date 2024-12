Neuer Münster-«Tatort» holt zweitbeste Quote des Jahres

Nur Durchschnitt für Münsteraner Verhältnisse

Trotz Rang zwei in den Jahrescharts gehört «Tatort: Man stirbt nur zweimal» aus Quotensicht zu den schwächeren Münster–Fällen der letzten zehn Jahre. Eine niedrigere Quote erzielten zuletzt nur «Der Mann, der in den Dschungel fiel» (11,11 Mio.) am 10. Dezember 2023 und «Propheteus» (11,03 Mio.) am 6. März 2022.