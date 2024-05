Neuer Nebenjob für ABBA-Legende Björn Ulvaeus

50 Jahre nach ihrem Eurovision–Sieg

Viele Fans hatten gehofft, dass die Musiker in diesem Jahr wieder zusammen auf der Bühne stehen – anlässlich des 50. Jubiläums ihres ESC–Sieges. Doch der europäische Musikwettbewerb, der in diesem Jahr sogar in Schweden stattfand, musste ohne die Kult–Musiker auskommen. Es wurde aber eine gemeinsame Erklärung veröffentlicht, in der es hiess: «Es ist schwer zu begreifen, dass 50 Jahre vergangen sind, seit wir vier hinter der Bühne im Dome in Brighton auf die Urteile aller Jurys aus ganz Europa gewartet haben.» Weiter teilte ABBA mit: «Was waren also unsere Träume in diesen spannenden Momenten oder im Chaos nach dem Sieg, den wir mit dem knappsten Vorsprung in der Geschichte des Eurovision Song Contest errungen hatten? Zweifellos vier verschiedene Träume, aber wie auch immer sie waren, wie grossartig sie auch waren, die Realität hat sie übertroffen, so viel ist sicher.»