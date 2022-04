Seit dem 25. März 2022 können Fans die zweite Staffel von «Bridgerton» aufrufen. In den neuen Folgen stehen Kate Sharma (Simone Ashley, 27), ihre Schwester Edwina (Charithra Chandran, 25) und Anthony Bridgerton (Jonathan Bailey, 33) im Mittelpunkt. Doch damit ist die Geschichte noch nicht zu Ende: Staffel drei und vier sind bereits beschlossene Sache. Um was es sich in den neuen Episoden drehen soll, ist allerdings noch nicht bekannt.