Neuer «Polizeiruf 110» aus München: Wie ist der Dragqueen-Krimi?

Lohnt sich das Einschalten?

Ja, es lohnt sich. Dieser «Polizeiruf 110» ist ein visuell opulenter und emotional berührender Ausflug in eine Welt, die vielen fremd ist und gerade deshalb fasziniert. Der Titel erinnert an «Ein perfekter Tag für Bananenfisch» («A Perfect Day for Bananafish», 1948) von US–Schriftsteller J.D. Salinger (1919–2010). In dieser Kurzgeschichte steht der Bananenfisch symbolisch für psychische Verletzlichkeit, Isolation und den Rückzug aus einer unverständlichen Welt.